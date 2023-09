Il calciatore della Juventus, Paul Pogba, sarebbe risultato al test antidoping, con lo sforamento dei livelli di testosterone. La positività sarebbe risultata dopo il controllo seguito alla prima giornata di campionato della Juventus in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese. La notizia è filtrata proprio mentre si infittiscono le voci di un trasferimento del calciatore in Arabia Saudita.

Secondo il Codice sportivo antidoping, qualora la positività fosse accertata dalle controanalisi, Pogba rischierebbe fino a 4 anni di squalifica nel caso venga dimostrata l’intenzionalità del doping, "a meno che non siano soddisfatte le condizioni per l’annullamento, la riduzione o la sospensione della squalifica", in base all’articolo 11.2.4 che regolamenta le sanzioni individuali per una violazione degli articoli 2.1 (“presenza di una sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker”), 2.2 (“uso o tentato uso di una sostanza o di un metodo proibiti”) o 2.6 (“possesso di sostanze proibite e ricorso a metodi proibiti”).

L’ultimo caso in Serie A di positività al testosterone riguardò nel 2022 il difensore argentino dell’Atalanta José Luis Palomino, poi assolto dopo quattro mesi di sospensione.

