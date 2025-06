Gli spioni di Equalize a Milano, quelli della squadra Fiore a Roma. Due centrali rivali che nel corso del tempo hanno alimentato il mercato delle informazioni segrete. Hacker, consulenti informatici, ex detective, manager legati a doppio filo alla politica e, in base a quanto Domani è in grado di rivelare, anche donne misteriose che hanno lavorato gomito a gomito con figure apicali del mondo dell’intelligence.

Tutti loro hanno avuto un ruolo ben preciso nella fiera dei dossier. Chi all’ombra del Duomo meneghino, chi nel cuore della città eterna ha infatti contribuito all’attività di spionaggio che ha violato banche dati riservatissime e nella maggior parte dei casi ha proceduto accumulando migliaia di dati sensibili, utili – hanno scritto i magistrati negli atti giudiziari – a «estorcere» o a «ricattare».

Così il sistema criminale ha agito in maniera clandestina e indisturbata fino all’intervento dei magistrati che hanno scoperto la presenza dei due gruppi, su cui si continua a indagare. I pm della procura milanese, a ottobre scorso, hanno iscritto ben sessanta persone, accusate a vario titolo di concorso in accesso abusivo a sistemi informatici e associazione per delinquere.

Almeno cinque, invece, gli indagati nel fascicolo aperto dai pubblici ministeri capitolini che, nelle ultime settimane, hanno dato un’accelerata alle investigazioni, a partire dalla perquisizione realizzata nei confronti di Francesco Renda, il militare quarantaseienne originario di Lamezia Terme, in servizio presso il Centro Unico Stipendiale Interforze del ministero della Difesa a cui vengono contestati diversi reati tra cui, oltre all’accesso abusivo a sistemi informatici, la «captazione fraudolenta di comunicazione telefoniche e informatiche» e «l’utilizzazione di segreti d’ufficio da parte di pubblici ufficiali e la corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio».

Una donna per amico

Ma come detto è un ulteriore elemento, finora rimasto inedito, a emergere sulla squadra Fiore e a rendere la vicenda ancora più oscura e piena di enigmi. Proprio come se ci si muovesse in un romanzo di Le Carrè.

Domani è in grado di ribadire che gli spioni attivi a Roma fossero in contatto con potenti apparati dell’intelligence. E adesso anche di rivelare con quale comparto, e in che modo più in particolare, intrattenessero dei rapporti: si tratterebbe del Dipartimento delle informazioni sulla sicurezza (Dis), sotto la gestione targata Giuseppe Del Deo, il militare dalle relazioni eccellenti in politica che ad aprile scorso è improvvisamente uscito di scena.

Un mese fa circa, l’ormai ex uomo forte dei servizi segreti ha lasciato, come scriveva questo giornale, il ruolo di vicedirettore del Dis con in tasca una pensione anticipata e le norme ad hoc preparate dal governo per le sue future esperienze lavorative.

Una sorta di pensionamento atipico – Del Deo ha soli cinquantuno anni – avvenuto sotto la regia del sottosegretario alla presidente del Consiglio con delega alla sicurezza, Alfredo Mantovano, e lo sguardo vigile della premier Giorgia Meloni.

A pesare sulla sorte del già numero due del Dipartimento, e quindi sull’abbandono dell’incarico, una serie di incidenti di percorso che molto probabilmente hanno minato la fiducia con l’esecutivo.

Non solo la vicenda dei due uomini sorpresi vicino all’auto dell’ex compagno della leader di Fratelli d’Italia Andrea Giambruno, o il caso relativo alle verifiche fatte dall’Aisi, su ordine di Del Deo (all’epoca vicedirettore dei servizi segreti interni), sul capo di gabinetto di Meloni, Gaetano Caputi.

In base alle informazioni in possesso di Domani, a incidere sulla scelta di cambiare lavoro dell’ex uomo dei servizi, fortemente legato al ministro della Difesa Guido Crosetto e ad imprenditori a lui vicini, sarebbero state anche le vicissitudini legate alla Fiore.

Quello che emerge del resto è che una donna, in servizio al Dis non a caso all’epoca della gestione Del Deo, sarebbe stata il “ponte” tra il Dipartimento d’intelligente e la squadra degli spioni.

Che natura hanno avuto queste relazioni tra il Dis e la squadra Fiore? Hanno riguardato attività di spionaggio che l’intelligence avrebbe appaltato alla squadra? Potrebbe, pertanto, essere stata la squadra Fiore a intercettare i giornalisti del caso Paragon che è tuttora rimasto irrisolto?

La procura di Roma è al lavoro e prosegue l’indagine, ben consapevole che i contatti della Fiore sono arrivati molto in alto nelle gerarchie degli apparati di sicurezza.

Intelligence a Milano

Un fatto valido – il legame tra la centrale degli spioni e gli apparati d’intelligence – anche per la base di dossieraggio concorrente.

Nell’inchiesta milanese molteplici sono d’altronde i riferimenti ai servizi segreti dell’Aisi, quando a capo dell’agenzia c’era Mario Parente e il suo numero due era, ancora una volta, Giuseppe Del Deo.

Nell’indagine su Equalize, la società del manager autosospeso di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e dell’ex poliziotto scomparso a marzo Carmine Gallo, sono emerse contiguità con uomini in forze nei servizi (lo stesso Gallo, nel corso di un suo interrogatorio, ha parlato dei rapporti tra il vicedirettore di Aisi Carlo De Donno – che a sua volta ha parlato di falsità e minacciato querele – e il presidente autosospeso della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali).

Negli archivi informatici zeppi di informazioni, peraltro, sono stati trovati atti della massima riservatezza, firmati, appunto, Aisi. Di che tipo di documenti si tratta? Chi o cosa riguardano? Molte domande che restano prive di risposte e rimarranno tali fino a quando gli investigatori non chiuderanno il cerchio sulla vicenda.

A Milano, intanto, si è in attesa che il tribunale del Riesame si pronunci sulle posizioni di alcuni indagati, tra cui quella di Pazzali, che è a piede libero e per il quale i pubblici ministeri hanno chiesto i domiciliari.

Dopodiché, secondo diverse indiscrezioni, la procura meneghina si prepara a chiudere le indagini prima dell’estate: verranno così illuminate molte zone d’ombra dell’inchiesta (in cui al momento il principale indagato è il socio di Gallo, l’hacker Samuele Calamucci), da cui tra l’altro sono derivati ulteriori fascicoli.

Uno di questi è quello a carico di Stefano Speroni, il capo degli affari legali di Eni. L’accusa, come già raccontato, riguarda un report redatto sull’imprenditore petrolifero Francesco Mazzagatti, amico dell’ex legale esterno dell’azienda Piero Amara.

Dagli atti risulta che il colosso energetico partecipato dallo Stato si sia rivolto a Equalize, la società di Gallo e di Pazzali, per sapere se Mazzagatti fosse coinvolto in vicende criminali. Il report, dal costo di cinquantamila euro, venne pagato da Eni nel gennaio 2023: secondo i pubblici ministeri, nel documento è confluito anche «materiale illecitamente acquisito».

Tuttavia Eni non sarebbe legata esclusivamente alla Equalize di via Pattari numero 6. Questo giornale, a marzo, ha rivelato i contatti tra il grande accusatore di Eni nonché suo ex dirigente, Vincenzo Armanna, e un uomo della squadra Fiore.

Chi era? Proprio Francesco Renda, perquisito dai pm romani. Per qualcuno le chat di Armanna con l’esponente della squadra di spioni, datate 2019, potrebbero rappresentare dei veri e propri depistaggi sull’ormai celebre vicenda dello zerbino a cui sembrerebbero fare riferimento. Dove la sta la verità? Ancora è troppo presto per dirlo? Forse no.

