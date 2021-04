«Smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione del piano vaccinale e quella del Recovery fund.

«Basta vaccinare questa platea di operatori sanitari che si allarga», ha proseguito, criticando duramente la vaccinazione di persone che non appartengono a fasce a rischio come «gli psicologi di 35 anni», che fanno parte degli operatori sanitari, una delle prime categorie prioritarie del piano vaccinale.

«Bisogna vaccinare prioritariamente chi ha più di 70 anni», ha continuato Draghi. Il presidente del Consiglio ha invece detto di apprezzare il lavoro delle regioni, considerate da molti tra i principali responsabili della lentezza delle vaccinazioni tra i più anziani. «Sono molto incoraggiato dal clima di collaborazione che c'è anche sulle vaccinazioni». Il governo sta «lavorando molto bene con le regioni» e che «clima di cooperazione».

Draghi ha anche detto che a breve il commissario all’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, «uscirà con una direttiva» per aiutare le regioni a gestire le novità emerse sul vaccino AstraZeneca, ma ha specificato di non conoscerne il contenuto o il momento esatto in cui sarà pubblicata.

Ieri, il ministero della Salute d’accordo con i tecnici del Consiglio superiore di sanità, ha deciso di raccomandare la somministrazione del vaccino AstraZeneca soltanto agli over 60. La decisione è stata presa dopo che ieri pomeriggio l’Ema ha confermato l’esistenza di possibili collegamenti tra la somministrazione del vaccino e l’insorgenza di una rara forma di trombosi.



