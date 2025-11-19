Dal Dubai chocolate al ramyeon: se l’algoritmo lancia e uccide tendenze

Nel nostro ecosistema mediatico dominato dai social le ricette diventano format: chiunque può replicarle, modificarle e rilanciarle. Non è più l’ufficio marketing a scegliere cosa avrà successo ma un gigantesco talent show, governato da un algoritmo che seleziona ciò che trattiene più a lungo l’attenzione
Una ricetta fatta in casa diventa un fenomeno globale da milioni di confezioni vendute. Stavolta però non c’è dietro il marketing ma un algoritmo che decide cosa vale la pena desiderare. L’epopea del Dubai Chocolate è stata solo l’inizio di un nuovo modo di creare i prodotti che consumiamo. Nell'immaginario collettivo, alimentato dalle serie Tv sull’età d’oro della pubblicità come Madmen, il marketing è un processo lineare: un gruppo di persone scaltre in una sala riunioni analizza il bisogno di