Assente al cdm di giovedì: meloni non sapeva dove fosse

Dubai, una settimana da Crosetto. I trucchetti del ministro sulla vacanza

enrica riera e Nello Trocchia
04 marzo 2026 • 07:00

Il meloniano ha detto di essere partito «di venerdì». Tutti hanno pensato al 27 febbraio, ma il week end era quello precedente. La scorta dei carabinieri non conosceva la destinazione. Il viaggio organizzato con la chiusura della scuola privata dei figli

Dal 23 al 27 febbraio gli studenti di un esclusivo istituto privato nel cuore romano hanno fatto vacanza. «Winter break» viene chiamata la sospensione delle lezioni da chi frequenta la rinomata scuola cattolica romana. Tra loro ci sono anche i due figli del ministro della Difesa Guido Crosetto e dell’imprenditrice Gaia Saponaro. Cosa fare nei giorni senza compiti da svolgere e verifiche da sostenere? I Crosetto hanno optato per un viaggio negli Emirati Arabi Uniti e più precisamente a Dubai. E d

Per continuare a leggere questo articolo

enrica riera e Nello Trocchia