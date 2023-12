La manovra finanziaria dovrà essere votata entro domani. Sono 26 i deputati iscritti per un intervento. Bonetti di Azione fa notare l’assenza dei membri dell’esecutivo e dei parlamentari di maggioranza

La Camera dei deputati ha dato avvio alla discussione generale sul «bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2024» e sul «bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», la manovra finanziaria che verrà votata domani nel tardo pomeriggio. La votazione finale è necessaria per evitare che

Ventisei deputati sono iscritti per un intervento durante la discussione, iniziata con 25 minuti di ritardo e che andrà avanti fino all’esame degli emendamenti, previsto alle 15, presentati al testo approvato dal Senato.

I relatori della manovra sono Carmen Letizia Giorgianni (Fratelli d’Italia), Nicola Ottaviani (Lega) e Roberto Pella (Forza Italia). Circa 80 gli emendamenti presentati dalle opposizioni.

Elena Bonetti, deputata di Azione, ha fatto notare su X (ex Twitter) il «record negativo del Governo Meloni», per l’assenza dei membri dell’esecutivo e la poca partecipazione dei parlamentari dei partiti di maggioranza.

Per Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d'Italia, la manovra è «coraggiosa, perché fatta nonostante tutte le difficoltà, progettata con forza e serietà, senza voler cercare facili consensi, come hanno fatto tutti gli altri governi che ci hanno preceduto».

Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio e relatore della legge di bilancio, sentito da adnkronos si è concentrato sul Superbonus: è necessario trovare una soluzione, ha detto, «tenere in ordine i conti dello Stato» ma nello stesso tempo «rispondere a una esigenza reale che arriva dal paese», sottolineando che «se non venisse applicato, creerebbe dei grossi problemi di ultimazione dei lavori e anche di costo complessivo che graverebbe sui condomini».

