L’ufficio stampa di Romano Prodi ha diffuso la notizia della morte di Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier: «Con enorme dolore», si legge, «il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all'improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni».

Franzoni è morta all'improvviso, probabilmente a causa di un malore, durante una camminata con il marito in Umbria. Aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall’Ulivo.

I ricordi

LAPRESSE

Enrico Letta è stato fra i primi a esprimere le sue condoglianze: «Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato». Pier Ferdinando Casini ha detto di essere «attonito» per la notizia: «È stata senz'altro una donna speciale che lascerà un vuoto immenso; penso in queste ore a quanto Romano e Flavia siano stati una coppia esemplarmente unita in tutti i momenti della loro vita».

L’attuale segretaria, Elly Schlein, ha detto: «Siamo tutte e tutti sconvolti di fronte alla morte improvvisa di Flavia Franzoni. E in questo momento di enorme dolore vogliamo stringerci attorno a Romano Prodi e a tutta la loro famiglia con il grande affetto mio personale e di tutta la comunità democratica. È impossibile riassumere lo spessore intellettuale, le qualità e la passione civile di Flavia Franzoni, sempre così attenta alle fragilità sociali e impegnata a fianco degli ultimi, grande innovatrice delle politiche sociali. Ci mancheranno, tanto, la sua capacità di analisi e la sua profondità di pensiero, il suo consiglio sempre prezioso».

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua vicinanza a Prodi. Condoglianze anche da Carlo Calenda (Azione): «Esprimo da parte mia e di tutta Azione le più sentite condoglianze al presidente Romano Prodi e alla sua famiglia per l'improvvisa scomparsa della signora Flavia Franzoni». Pier Luigi Bersani (Pd) ha detto di essere «profondamente colpito dalla morte di Flavia Franzoni», definita come «donna straordinaria».

