false false

È morta, a 76 anni, l’ex parlamentare e ministra del Pd Valeria Fedeli. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell’istruzione nel governo Gentiloni e in precedenza vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013.

«Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo», ha commentato proprio l’ex premier Gentiloni. A fargli eco le altre istituzioni. Dal presidente del Senato Ignazio La Russa fino al leader di Italia Viva Matteo Renzi.

«Ricordo Valeria Fedeli come una donna intelligente, sensibile e molto lucida. E personalmente ricordo l’affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del governo, quando era vicepresidente del Senato, sia negli ultimi anni – ha detto Renzi – Era facile volerle bene ed era bello farlo. Ad Achille, ai suoi cari, alla sua Cgil, al Pd, l’affetto e le condoglianze più profonde mie e di tutta Italia Viva».

© Riproduzione riservata