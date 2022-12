È morto nel giorno di Natale il calciatore Fabián O’Neill: aveva solo 49 anni, era stato in nazionale con l’Uruguay e aveva giovato in serie A tra il 1995 e il 2002, per Cagliari, Juventus e Perugia. Finita la carriera, aveva sofferto di alcolismo e per questo era stato costretto a diversi ricoveri. L’ultimo alla vigilia, quando in un ospedale di Montevideo hanno cercato di salvarlo dopo un’emorragia.

Lo chiamavano “il mago” per le sue capacità, le stesse che gli avevano valso un posto nella “hall of fame” e nella storia del Cagliari. Proprio il Cagliari lo ha ricordato su Twitter: «Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi. Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi».

