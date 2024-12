Il cantautore era stato protagonista della puntata andata in onda la sera del 30 dicembre del programma “Via dei matti n.0”, condotto su Rai3 da Stefano Bollani e Valentina Cenni

È morto a 59 anni il cantautore Paolo Benvegnù. La famiglia, gli amici e i collaboratori ne hanno comunicato «con grande dolore la prematura scomparsa». Benvegnù aveva vinto la Targa Tenco 2024 con "È inutile parlare d'amore" come "Migliore album in assoluto" e aveva appena pubblicato "Piccoli Fragilissimi Film - Reloaded", una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest'anno aveva compiuto 20 anni.

Il musicista era stato protagonista della puntata andata in onda la sera del 30 dicembre del programma “Via dei matti n.0”, condotto su Rai3 da Stefano Bollani e Valentina Cenni.

«Era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni», è il messaggio della famiglia.

Nato a Milano il 14 febbraio 1965, nel 1993 Paolo Benvegnù fonda gli Scisma, in cui è compositore, chitarrista e cantante. Dal 2000 si dedica a molte attività: è attore e musicista a teatro, produttore di esordienti, autore e compositore per artisti come Mina, Irene Grandi, Marina Rei.

Aveva pubblicato nove album, molto applauditi dalla critica e amati dal suo pubblico. Che Benvegnù incontrava in tutta Italia, viaggiava spesso per portare la sua musica nelle piazze e nei teatri. L’ultimo tour per “Piccoli fragilissimi” era partito il 12 novembre.

