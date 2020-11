Il ministero per i Beni culturali ha reso noto che la Giuria per la selezione della città “Capitale italiana della cultura” 2022 ha individuato le dieci finaliste.

Sono:

Ancona,

Bari,

Cerveteri (Ro),

L’Aquila,

Pieve di Soligo (Tv),

Procida (Na),

Taranto,

Trapani,

Verbania

Volterra.

Le dieci città finaliste presenteranno i loro dossier alla Giuria in un’audizione pubblica. Gli incontri si terranno, compatibilmente con le misure di contenimento adottate per la situazione epidemiologica in atto, al Collegio Romano, il 14 e 15 gennaio 2021.

© Riproduzione riservata