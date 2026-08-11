L’eclissi di Sole, come non la vedremo mai più

Quella che ci attende il 12 agosto è la più significativa dopo quella totale del 1961, quasi ovunque superiore a quella del 1999. Ecco perché per molti sarà l’eclissi della vita

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A pochi giorni dallo spettacolo eccezionale dell’eclissi di Sole quasi nessuno sa quello che sta per accadere. L’eclissi di Sole, più di quella di Luna, è un grande raro spettacolo naturale. E questa prossima sarà il 12 agosto con inizio in Italia attorno alle le 19:30, e copertura massima del Sole al 93 per cento, al Nordovest, attorno alle 20:20. Nell’ultima significativa eclissi di Sole, 11 agosto 1999, la copertura nelle zone più popolate del Nord non aveva toccato il 90 per cento. Quella ch