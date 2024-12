Tra le tante conseguenze della pandemia di Covid-19 dobbiamo annoverare anche il più difficile rapporto che si è venuto a creare tra i cittadini e la scienza, in particolare per quanto riguarda la medicina.

Ricordiamo tutti le tante informazioni date per certe e successivamente smentite riguardo, per esempio, alle modalità di trasmissione del virus, al tipo e alle indicazioni di uso delle mascherine, agli effetti collaterali delle vaccinazioni, ai farmaci potenzialmente utili per combattere la malattia conclamata. Molte informazioni scorrette sono state diffuse da singoli microbiologi, infettivologi, epidemiologi, ma hanno fatto la loro parte anche prestigiose istituzioni come l’Oms e, negli Usa, i National Institutes of Health.

Tra le ragioni di questi errori va certamente annoverata la sostanziale ignoranza che, almeno durante le prime due ondate, tutti condividevano sulle cause e sull’evoluzione della malattia. Ma vi erano anche altre ragioni, più profonde, quali il desiderio di non preoccupare troppo le persone, già sufficientemente provate da quello che vedevano succedere intorno a loro, e la necessità di prendere decisioni per proteggere tutti, certo, ma anche per documentare la presenza e l’efficienza della politica e delle sue istituzioni.

Di un altro problema, infine, si è parlato poco al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, ma meriterebbe maggiore attenzione perché persiste nel tempo e interessa anche altri campi della medicina. Parlo della complessiva affidabilità della letteratura scientifica, composta dagli studi clinici “originali” (cioè i risultati della ricerca vera e propria), da revisioni delle conoscenze disponibili, da linee guida, da editoriali e da tutte le varie forme in cui le conoscenze mediche vengono trasmesse ai medici che devono metterle in pratica e, in via indiretta, tramite i media, a tutti i cittadini.

I numeri e la qualità

Bastano pochi dati per capire l’entità del problema. Ogni anno nel mondo vengono pubblicati circa 5 milioni di nuovi articoli su oltre 20.000 riviste medico-scientifiche indicizzate dalle più importanti banche dati del settore.

Tutte queste riviste valutano gli articoli prima di pubblicarli, sottoponendoli a un processo di revisione da parte di uno o più esperti, ma il rigore e le qualità di queste valutazioni tendono a ridursi man mano che si passa dalle riviste di maggiore a quelle di minore prestigio. Nonostante le riviste più importanti respingano anche l’ottanta per cento degli articoli che ricevono, è raro che, scendendo lungo la scala della qualità, un autore non riesca a trovare una rivista disposta a pubblicare il proprio lavoro.

Pubblicare, infatti, è sì nell’interesse degli autori, che sulle loro ricerche costruiscono la propria notorietà e la propria carriera, ma è anche il lavoro degli editori che spesso pubblicano riviste di diverso livello per dare accesso, appunto, tanto a ricerche di maggiore che di minore valore. Nel periodo pandemico, per tornare dove avevamo iniziato, la necessità di avere dati su cui basare la terapia dei pazienti ha ridotto notevolmente la valutazione critica e i tempi di pubblicazione degli articoli sul Covid, tanto che, nel novembre del 2020, veniva pubblicato un nuovo articolo sul tema ogni tre minuti (!). Molti di questi articoli erano di scarso valore e hanno contribuito solo a rendere più difficile il lavoro, già caotico, dei clinici e delle agenzie regolatorie.

Interessi economici e falsificazioni

Come ci ricorda Luca De Fiore, in un recente libro sul tema (Sul pubblicare in medicina, Il Pensiero Scientifico Editore, 2024), quello dell’editoria scientifica è un mercato importante, con un fatturato che, nel 2023, è stato di circa 28 miliardi di dollari e che, oltre alla pubblicazione di libri e riviste, comprende l’organizzazione di eventi, il publishing digitale (siti web, podcast, video), servizi di marketing e consulenze.

A questo punto non sorprenderà che la redditività dell’editoria scientifica e quella dell’industria farmaceutica crescano in parallelo. Il tema è stato studiato e discusso, in diversi saggi e articoli, da alcuni noti direttori di grandi riviste mediche che condividono un approccio critico al problema. Citerò soltanto Richard Smith (già direttore del prestigioso British Medical Journal) che è giunto ad affermare che le riviste mediche possono essere viste come «un’estensione del reparto commerciale dell’industria dei farmaci».

L’analisi critica della letteratura medico scientifica (ma lo stesso si potrebbe dire di discipline quali la fisica, la biologia, l’economia) ha rivelato inoltre l’esistenza di studi dai risultati contraffatti, quando non completamente inventati, in una percentuale che, con qualche approssimazione, si può stimare in circa il 10 per cento del totale (vedi anche: Enrico Bucci, Cattivi scienziati, Torino, ADD Editore, 2020). In altre parole, ogni anno circolerebbero più o meno 500mila nuovi lavori medico-scientifici falsi e potenzialmente fuorvianti.

L’incertezza del dato scientifico

C’è un tema a cui tutto questo ci porta, e verosimilmente ancora più ci porterà nei prossimi anni, quando l’intelligenza artificiale migliorerà ulteriormente la propria capacità di produrre studi totalmente inventati, difficili da distinguere da quelli prodotti con una corretta metodologia di ricerca. Il tema è come si possa trasmettere la consapevolezza dei rischi della ricerca (di errore, di scorretta metodologia, di falsificazione, di inquinamento da parte di interessi commerciali) senza con questo indurre una sfiducia generalizzata nella scienza. Tanto più che c’è chi soffia sul fuoco, proprio con l’obbiettivo di rendere poco credibili le affermazioni dei ricercatori per poter sostenere posizioni ideologiche o politiche prive di qualsiasi base di conoscenza, rifiutando il confronto con chi vi si contrappone sulla base di dati scientifici.

In fondo, il problema non è molto differente da quello di distinguere l’informazione corretta dalle fake news sulla rete e sui social, ma è più grave, perché di fatto viene messo in discussione il metodo di conoscenza del mondo che da Galileo in poi è stato il riferimento dell’età e della cultura moderna.

Puntare sulla trasparenza e sull’educazione

Viste le ripercussioni negative della minimizzazione, se non addirittura della negazione, dell’incertezza del dato scientifico, il primo sforzo da parte di scienziati e ricercatori dovrebbe essere quello di sottolineare in ogni occasione la mutevolezza delle conoscenze, e di differenziare in modo chiaro quanto è ragionevolmente assodato da quanto è oggetto di ipotesi e di sperimentazioni ancora non conclusive. Può risultare difficile, in un mondo dove i media tendono a sottolineare soprattutto il destino meraviglioso e progressivo della medicina e della tecnologia, ma resta ciò nondimeno essenziale.

Costruire relazioni di reciproca fiducia tra istituzioni, esperti e cittadini richiede una comunicazione aperta, chiara e affidabile sull'innovazione scientifica, sui metodi, sul funzionamento e sugli standard di qualità, nonché sulle norme e le motivazioni degli scienziati. Nella cacofonia dell'ambiente dei media digitali, i comunicatori scientifici devono affiancare i decisori, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni della società civile e gli organismi scientifici per raggiungere questi obiettivi. L’intelligenza artificiale, potenziale volano di informazioni distorte o falsificate, si sta per fortuna rivelando anche un insostituibile alleato per identificare le ricerche scientifiche sospette per distorsione o falsificazione.

Un secondo pilastro è quello della formazione scientifica di base rispetto alla quale il nostro ordinamento scolastico sconta gravi ritardi. La comprensione dei temi scientifici, nel nostro caso di quelli attinenti alla medicina, richiede infatti capacità di tipo logico, statistico e di analisi critica delle informazioni che solo raramente vengono coltivate nelle nostre scuole primarie e secondarie, e spesso neppure nel corso degli insegnamenti universitari. È importante, allora, insegnare i fondamenti del metodo scientifico, la differenza tra causalità e sequenzialità, i presupposti e i limiti delle indagini sperimentali. Se vogliamo spingerci oltre, bisognerebbe che tutti comprendessero il significato di termini come placebo, numero necessario da trattare, studio clinico randomizzato…

In conclusione, dopo la pandemia di Covid-19, chi coltivava l’illusione di vivere in un mondo che basa il proprio progresso sull’analisi delle conoscenze e sul metodo scientifico, ha dovuto velocemente ricredersi. La fiducia dei cittadini nella scienza e nella medicina deve essere riconquistata giorno per giorno e non sarà un processo facile se oltre 70 premi Nobel hanno sentito il bisogno di mobilitarsi per scongiurare il rischio che Robert J. Kennedy, noto No-vax e, come dicono i Nobel, «critico belligerante» delle agenzie sanitarie che dovrebbe dirigere, diventi il nuovo ministro della sanità negli Usa.

