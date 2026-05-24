Educazione artigianale: in Brianza le botteghe provano a trasformarsi per non morire

true false

La bottega di Carlo Ravasi si trova in una via stretta di Cabiate, paese di villette, capannoni e parchi tra Como e Milano. Questo piccolo comune è parte di un distretto artigianale conosciuto e celebrato nel mondo per la fabbricazione di mobili. La maggior parte sono prodotti da piccole e microimprese, nelle botteghe appunto. Spesso costruite sotto casa, proprio come nel caso di Ravasi. Specializzato nell’intaglio e nella realizzazione di sedie, Ravasi fotografa così la situazione: «Circa 15 an