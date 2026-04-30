dove nasce la spirale di violenza

Spari sul 25 aprile: la radicalizzazione tra palestre, stadio e Idf

Youssef Hassan Holgado
30 aprile 2026 • 20:33

Eitan Bondì sarà interrogato oggi dal giudice di Roma. La comunità ebraica è scossa, ma su alcuni gruppi Telegram c’è chi minimizza l’agguato del giovane 21enne. L’ipotesi di una rete dietro le azioni degli ultimi mesi

A due giorni dal fermo di Eitan Bondì la Comunità ebraica di Roma è scossa. E per alcuni è giunto il momento di affrontare il tema più delicato di questa storia: ovvero la radicalizzazione di alcuni suoi giovani. Non è ancora noto il movente del 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato due colpi di pistola ad aria compressa contro due militanti dell’Anpi lo scorso 25 aprile. Ora emergeranno altri dettagli dopo l’interrogatorio di convalida e garanzia che avverrà nel carcere di Regina

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Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.