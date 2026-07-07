Il caso Emanuela Orlandi e «l’adescatore di minori»: il mistero senza fine del fotografo Accetti

L’indagato per la scomparsa della ragazza vaticana e le informative che lo collegano ad altri casi di minorenni svaniti nel nulla. «Dedito alla pratica sessuale della pedofilia. Anche una donna sarebbe a conoscenza della sua perversione» è scritto negli atti

true false

Il 17 dicembre 2025 il fotografo Marco Accetti ha denunciato Pietro Orlandi alla procura di Roma, per calunnia e diffamazione aggravata. La colpa del fratello di Emanuela, secondo Accetti, è di averlo accusato di pedopornografia nell’audizione del 7 ottobre precedente presso la commissione parlamentare sulla scomparsa della sorella e di Mirella Gregori. Il fotografo è invece indagato dal pm Stefano D’Arma perché indiziato, quanto a Emanuela, di sequestro di persona a fini di estorsione. Una dell