Emergency: «Salviamo vite, l’umanità non ha bandiere»

«La gestione degli sbarchi è alla ribalta dello scontro politico e le ong diventano il capro espiatorio», dice il capomissione della Life Support di Emergency

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A bordo della nave Life Support – Nel match tra Italia e Germania sulla pelle dei migranti, dopo l’entrata in vigore del patto Ue il 12 giugno, il Viminale risponde al governo Merz, e alla sua richiesta di trasferimento in Italia dei migranti richiedenti asilo, puntando il dito sulle imbarcazioni delle ong, in particolare quelle battenti bandiera tedesca. Sono loro, a detta del ministro dell’Interno Piantedosi, i maggiori indiziati dei flussi migratori sulle nostre coste. A bordo della nave Life