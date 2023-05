Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato esondazioni in tutta la regione. La Romagna è la parte più colpita della regione, in particolare il Ravennate, dove è sceso in campo anche l’esercito, e il Forlivese. Numerose persone sono state evacuate e alcune frane hanno chiuso strade e colpito linee elettriche e condutture del gas

Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo in Emilia Romagna. Non si contano gli allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni.

Da ieri l’Italia si trova sotto costante minaccia di una bomba d’acqua. La protezione civile aveva fatto scattare l’allerta rossa per l’Emilia-Romagna per il rischio di esondazioni. Le preoccupazioni maggiori riguardavano la piana del bolognese dove già ieri mattina si stavano riversando le piene dei fiumi riempitisi nelle ore precedenti. Ma è il Ravennate che per adesso ha subito più danni. A Castel Bolognese un uomo di 80 anni è annegato stamattina, travolto dalle acque del Senio, mentre andava in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione. Ad ora si contano circa 250 persone evacuate, un centinaio solo nel territorio di Faenza. Numerosi presidi sono stati costituiti da vigili del fuoco e volontari della protezione civile. In campo anche l’esercito.

La notte del Ravennate

Durante tutta la notte il centro operativo comunale di Ravenna ha continuato a monitorare le zone più a rischio idrogeologico, tra cui quelle intorno ai fiumi Lamone e Montone per cui il Comune ha lanciato un’allerta per possibili esondazioni e ha raccomandato a tutta la cittadinanza di seguire per aggiornamenti i canali social istituzionali e del sindaco Michele de Pascale e il sito www.comune.ra.it. Gli abitanti sono anche stati allertati per eventuali evacuazioni.

Intorno alle 4 di questa mattina, alcuni volontari sono andati a ponte Vico, dove scorre il Montone, per posizionare sacchi di sabbia secondo le indicazioni dell'Agenzia regionale di Protezione civile. È inoltre stato chiuso in via precauzionale il ponte di Ragone, presidiato dalla Polizia locale e dalla Guardia di Finanza.

Mentre per quanto riguarda il Lamone, si stavano monitorando in particolare i ponti di Traversara e Villanova. Il fiume è però esondato intorno alle sei di questa mattina. Sono state quindi evacuate alcune abitazioni a Faenza e squadre di rinforzo sono state inviate da fuori regione. Anche le scuole sono state chiuse. il sindaco ha dichiarato «Non siamo ancora usciti dall’emergenza, abbiamo fatto un passo avanti dopo una notte estremamente drammatica. Il fiume Lamone ha raggiunto livelli importantissimi, c'è stato un quartiere della città che è stato sommerso dall’acqua. Tanti cittadini si trovano adesso nei palazzetti».

Anche il fiume Senio ha rotto gli argini e si è riversato nei cambi di Riolo Terme, danneggiando i frutteti. La piena del Senio ha poi raggiunto il comune di Castel Bolognese dove sono state chiuse le scuole e numerosi tratti di Via Emilia, la via di origine romana che attraversa tutta la regione.

Ieri il torrente Sillaro che scorre tra la Toscana e l’Emilia Romagna era straripato tra Massa Lombarda, in provincia di Ravenna e Imola, provincia di Bologna. 60 persone sono state evacuate a Conselice e accolte in palazzetti.

Il maltempo ha causato due frane nel territorio di Brisighella, in provincia di Ravenna. Una nella località di Fognano e l’altra lungo la strada provinciale 49 Bicocca, che risulta dunque interrotta.

È stata chiusa pure la strada statale 16 all’altezza di Mezzano, snodo nevralgico tra la città bizantina e il Ferrarese.

Nel frattempo, le ferrovie dello stato hanno bloccato la circolazione dei treni che collegavano Ravenna con altre città della regione e i treni già in viaggio sono stati bloccati nelle stazioni, mentre è in corso la loro riprogrammazione.

La notte del Forlivese

Nei comuni di Dovadola e Modigliana è stato necessario evacuare 12 persone. Diverse frane si sono verificate nel bacino del fiume Tramazzo, dove è stato necessario intervenire su numerose strade e sulle linee elettriche. A Predappio una frana alla conduttura del gas ne ha interrotto l’erogazione, ma i tecnici di Hera sono già al lavoro per ripristinare la conduttura. Sono già stati predisposti interventi a Forlì, dove scorre il fiume Montone, per liberare scantinati e piani terra dall’ acqua piovana accumulata. Nella città il picco della piena del Montone si è verificato alle 3, con livello idrometrico a 4,20 metri.

In provincia di Bologna

A causa di uno smottamento è crollata un’abitazione a Fontananelice, nei pressi di Bologna. I vigili del fuoco sono in azione alla ricerca di una persona che sembra essere stata coinvolta nel crollo. Da ieri è chiusa via Saffi, importante e molto trafficata arteria d’accesso al centro della città a causa dell’esondazione del canale sotterraneo Ravone. La chiusura ha causato ripercussioni pesantissime sul traffico. Questa mattina, per aiutare il deflusso del traffico nella zona, sono state aperte le preferenziali di via Saffi, via Andrea Costa, via Porrettana e via Saragozza. Quindi non verranno fatte multe a chi le percorre. In provincia le chiusure riguardano la Trasversale di Pianura a Medicina e la statale della Futa a Loiano. Numerose strade provinciali sono poi state chiuse sia in montagna che in pianura.

