Si cerca di proteggere Ravenna alzando un muro di terra per far defluire le acque. Ancora allerta rossa

L’Emilia-Romagna alluvionata resta in condizioni critiche. È stata identificata oggi l’ultima vittima ritrovata ieri a Faenza, la 14esima. Si tratta di un uomo, Giordano Feletti, di 79 anni. La pioggia è tornata sulla regione e l’allerta è rossa anche oggi. Secondo il servizio meteo attivo 24 ore su 24 ha ripreso a piovere un po’ su tutta la Regione, più sulla parte centro occidentale, un po’ meno sulla Romagna, ma «la situazione permane molto critica».

11:07 – Il problema degli approvvigionamenti

Nella Bassa Romagna. in un’area di circa 100 chilometri quadrati che all 80-90 per cento è alluvionato, abitano circa 100 mila persone che registrano difficoltà nell’approvvigionamento di cibo e acqua. In primis Sant'Agata sul Santerno, forse il comune più colpito dall’alluvione. Ma in crisi è anche l’Appennino, martoriato da frane come il comune di Casola Valsenio che è completamente tagliato fuori dal resto del mondo. Le numerosissime frane e strade chiuse complicano ogni tipo di soccorso, anche per fornire solo i beni di prima necessità

10:01 – Il bilancio dei danni

In Emilia-Romagna si sono registrati 58 allagamenti in 43 comuni, 15 comuni appartengono all’area del bolognese, 14 al ravennate, 12 al forlivese-cesenate e 2 al riminese. le frane sono state invece circa 290 e sono 544 le strade chiuse. I fiumi esondati sono stati 23. Più di 15.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione e 8.000 hanno già trovato accoglienza in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni.

Altri fiumi, già esondati o meno, potrebbero rompere di nuovo gli argini. Si guarda con attenzione soprattutto al Savio, l’Idice, il Montone, ma anche il Panaro, il Reno, il Trebbia, i cui livelli continuano ad alzarsi e per il cui deflusso potrebbero essere necessarie delle giornate.

A Ravenna la situazione rimane critica: la città è assediata dall’acqua. Si è perciò costruito un muro di terra all’altezza della zona commerciale di via Faentina per provare a limitare l’eventuale afflusso delle acque di esondazione. Dalla notte tra giovedì e venerdì il 16 per cento del comune è stato evacuato per un totale di 22 mila persone e si è costituito un centro di accoglienza al Palacosta.

