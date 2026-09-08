È stata soccorsa nel pomeriggio del 7 settembre nella sua abitazione a Roma e trasportata in ambulanza in codice rosso

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Emma Bonino è ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma in terapia intensiva, a scopo precauzionale. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio del 7 settembre nella sua abitazione nel centro della Capitale e trasportata in ambulanza in codice rosso. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Bonino, il dottor Claudio Santini, hanno riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili.

Bonino era già stata ricoverata nello stesso ospedale, in terapia intensiva, nel novembre del 2025. Successivamente era stata trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri e dimessa dopo circa una settimana. In quell’occasione i medici avevano ricondotto il malore a un problema di natura metabolica ed escluso una recidiva del tumore al polmone diagnosticato nel 2015.

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