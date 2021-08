«Rischia di passare sotto silenzio la nuova pratica di giustizia fai da te inaugurata da Eni con la richiesta indirizzata al quotidiano Domani di versare 100 mila euro entro una settimana quale indennizzo provvisorio per un articolo considerato diffamatorio»

«Rischia di passare sotto silenzio la nuova pratica di giustizia fai da te inaugurata da Eni con la richiesta indirizzata al quotidiano Domani di versare 100 mila euro entro una settimana quale indennizzo provvisorio per un articolo considerato diffamatorio». Lo scrive Gad Lerner in un commento apparso sul numero di domenica 1 agosto del Fatto Quotidiano, in cui prende posizione e si schiera con il nostro giornale. Prima di lui Domani aveva ricevuto numerosi attestati di solidarietà e l’intervento del senatore, giornalista, Primo Di Nicola, che da anni sta portando avanti la battaglia contro le querele temerarie.

«Negli Stati Uniti si adopera il termine Slapp (strategic lawsuit against pubblic partecipation) per definire questo genere di intimidazioni praticate da grandi aziende al fine di stroncare le voci critiche, costringendole a fronteggiare spese legali insostenibili», scrive ancora Lerner.

Ha ragione il giornalista e scrittore, la richiesta ricevuta da Domani da parte di Eni è quantomeno bizzarra, come l’abbiamo definita dopo aver racconta l’accaduto sulla prima pagina del giornale.

Lerner chiede peraltro al governno, in qualità di azionista pubblico, di esprimersi sulla pratica intimidatoria. «Viene da chiedersi come si comporta nei paesi dove Eni ha grandi interessi e la libertà di stampa subisce limitazioni».

Poi conclude con un appello: «Qui non si tratta solo di esprimere la doverosa solidarietà ai colleghi di Domani, ma di difendere il diritto fondamentale all’informazione sui poteri forti del nostro paese...chi esercita il potere di nomina dei vertici di Eni ha anche il dovere di tutelarne la reputazione e la missione sociale...questione troppo delicata per essere lasciata in mano ad avvocati di simil fatta».

Intanto dal governo, azionista pubblico appunto, nessun commento sull’azione di Eni contro Domani.

