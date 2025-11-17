Fatti

Enit e i nuovi guai: l’autorità anticorruzione avvia un procedimento sulle sponsorizzazioni e gli eventi

Nello Trocchia
17 novembre 2025 • 07:00

La società, dove sventola sempre più la bandiera del primo partito della maggioranza, deve fare i conti con una nuova verifica dell’autorità nazionale anticorruzione

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Non c’è pace per Enit, l’agenzia di promozione per il turismo, poi trasformata nel febbraio dello scorso anno in Spa. La società, dove sventola sempre più la bandiera del primo partito della maggioranza, Fratelli d’Italia, deve fare i conti con una nuova verifica dell’autorità nazionale anticorruzione. Si legge in una nota inviata a fine ottobre dall’Anac, l’accertamento riguarda «l’assegnazione dei contratti concernenti le attività di sponsorizzazione attiva e la partecipazione ad eventi nazion

