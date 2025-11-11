Equalize, Ferraro sulla fuga di notizie: «A Fontana ho solo detto che Pazzali era chiacchierato». I pm: «Inverosimile»

L’avvocato ed ex consigliere regionale nel 2023 è stato sentito dai pm a Milano. L’ex manager indagato nel procedimento sulla centrale di via Pattari riferì di essere venuto a conoscenza dell’inchiesta a suo carico tramite il presidente leghista a cui a sua volta lo rivelò Ferraro. Ma il legale da chi apprese questa informazione? «inverosimile che Fontana non abbia chiesto la fonte»

«Guarda che Carmelo Ferraro m’ha detto che sei indagato». Enrico Pazzali, indagato eccellente dell’inchiesta Equalize sui presunti dossieraggi, parla della fuga di notizie su un procedimento a suo carico ai pm che a luglio scorso hanno chiuso le indagini sulla società di via Pattari numero 6 a Milano. In base alle parole dell’ex presidente di Fondazione Fiera, i passaggi sarebbero stati due: Ferraro, direttore generale dell’Ordine degli Avvocati di Milano ed ex consigliere regionale nel 2023 nel