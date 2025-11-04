caso spionaggio, il verbale dell’interrogatorio

«Fontana l’ha saputo da un avvocato»: Equalize, Pazzali “inguaia” il governatore

Enrica Riera
04 novembre 2025 • 07:00

L’ex presidente di Fondazione Fiera spiega l’origine della fuga di notizie sull’inchiesta dei pm: un legale, ex consigliere regionale. Intanto un altro indagato lo accusa: «Denaro contante per attività illecite». E parla delle relazioni con il mondo dei servizi segreti

Un faccia a faccia burrascoso, quello tra i due indagati eccellenti dell’inchiesta milanese sui presunti dossieraggi, Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, e Samuele Nunzio Calamucci, ex hacker. Prova ne è il verbale che racconta quanto avvenuto durante il confronto dello scorso 28 ottobre. Uno dei temi su cui Pazzali e Calamucci hanno dibattuto è stata la fuga di notizie su presunte indagini riguardanti il manager legato alla destra lombarda. Come già anticipato da Domani

Per continuare a leggere questo articolo

Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.