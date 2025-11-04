«Fontana l’ha saputo da un avvocato»: Equalize, Pazzali “inguaia” il governatore

true false

Un faccia a faccia burrascoso, quello tra i due indagati eccellenti dell’inchiesta milanese sui presunti dossieraggi, Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera Milano, e Samuele Nunzio Calamucci, ex hacker. Prova ne è il verbale che racconta quanto avvenuto durante il confronto dello scorso 28 ottobre. Uno dei temi su cui Pazzali e Calamucci hanno dibattuto è stata la fuga di notizie su presunte indagini riguardanti il manager legato alla destra lombarda. Come già anticipato da Domani