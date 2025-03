In tutto gli indagati sono dieci, accusati a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. La procura di Milano ha aperto una nuova indagine nata dal caso giudiziario sui presunti dossieraggi: Sbraccia, titolare della Fenice spa, avrebbe sfruttato contatti con la cosca Barbaro-Papalia, mettendo in atto la tentata estorsione nei confronti di una famiglia di imprenditori

Una nuova inchiesta. Con indagati eccellenti. Dieci in tutto, accusati a vario titolo di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata violenza privata (ipotesi di reato che il gip ha riqualificato per tutti in tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone, aggravato sempre dal metodo mafioso).

Tra loro – oltre al pentito di ‘Ndrangheta stragista Nunziatino Romeo, finito in carcere – ci sono anche l’ex poliziotto Carmine Gallo, scomparso il 9 marzo, l’hacker Samuele Calamucci e l’imprenditore romano Lorenzo Sbraccia, entrambi sotto indagine per la vicenda Equalize.

Ed è proprio da lì, dal caso giudiziario sui presunti dossieraggi, che nasce il nuovo filone investigativo della procura di Milano secondo cui Sbraccia, titolare della Fenice spa, avrebbe sfruttato insieme al suo legale contatti con la cosca Barbaro-Papalia, mettendo in atto la tentata estorsione nei confronti di una famiglia di imprenditori, i Motterlini della G&G costruzioni.

Quest’ultima impresa aveva, più in particolare, rapporti contrattuali con la Fenice: l’intento di Sbraccia, secondo gli inquirenti, sarebbe stato quello di ottenere una riduzione dei crediti – circa 30 milioni di euro – che avrebbe dovuto versare ai Motterlini. Da qui l’entrata in gioco di Equalize e del collaboratore Nunziatino Romeo, di cui Gallo, come raccontato da Domani, ha parlato lungamente nel corso del suo interrogatorio, anche in riferimento alla vicenda Mazzagatti.

L’ORDINANZA

«Le intercettazioni negli uffici della Equalize – si legge nelle carte – nel maggio 2023 fanno emergere che Gallo era in quel momento sotto pressione da parte di uno dei clienti abituali della società, Lorenzo Sbraccia, in relazione a un problema specifico, per il quale Sbraccia richiedeva il suo aiuto». È il 5 maggio di due anni fa e l’imprenditore di Fenice telefona proprio all’ex poliziotto, proprietario della società dietro a cui si è scoperto nascondersi una fabbrica segreta di report e dossier.

«Eh, allora, a me servirebbe Carmine, perché mi arrivano venti di grande guerra sui precedenti di Claudio Motterlini! Quindi mi servirebbe sapere perfetto capito? Però ma Carmine! Stasera! No tra tre giorni… Priorità uno Carmine, mi serve, perché lo devo andare in riunione e devo andare in guerra mercoledì eh o bisogno di fare la strategia! Oh, però deve essere una notizia certa e Carmine, no invenzioni eh… allora, priorità uno, priorità uno, mo’ se, oggi ti devi dedicare a questo, se si tratta di viaggià de fà, capito?», dice Sbraccia a Gallo durante una telefonata registrata dagli investigatori.

In pratica, stando alle indagini dei Ros dei Carabinieri, Gallo avrebbe dovuto mettersi in contatto con il pentito Romeo, futuro e presunto esecutore materiale della tentata estorsione nei confronti degli imprenditori “nemici” di Sbraccia. E sempre stando a quanto scoprono gli inquirenti è ciò che avviene: l’uomo di Equalize ed ex poliziotto ingaggerà Nunziatino Romeo.

«In una successiva conversazione ambientale – si legge ancora negli atti giudiziari –, sempre captata negli uffici di Equalize, si comprende che Gallo ha dato la propria disponibilità a fare quanto richiestogli da Sbraccia e ha individuato il “mediatore” in Romeo Annunziatino».

Lo stesso Calamucci, messo al corrente della situazione da Gallo, chiederà: «Hai sentito Romeo?». A venire intercettata sarà anche la telefonata tra lo stesso Gallo e il pentito. «Senti Nunzio allora… lunedì alle 18… all’hotel Rose Garden, quello che c’è di fronte da me», dice l’ex poliziotto. La data e il luogo sono quelli dell’appuntamento, dicono le carte, tra Sbraccia e Motterlini. Appuntamento al quale Romeo farà da mediatore.

E durante la mediazione Romeo trova il modo «di esplicitare alle vittime, Claudio Motterlini e Luca Motterlini - è scritto nell’ordinanza - alcuni riferimenti tipici del messaggio mafioso, come il fatto di essere venuto appositamente dalla Calabria per occuparsi della questione, il continuo riferimento alla famiglia, tipico della connotazione ‘ndranghetista, e - continua l’ordinanza - l’essersi procurato il numero di telefono dei familiari delle vittime, a voler dimostrare la capacità di raggiungere chiunque e dovunque».

Una trattativa che dura per più giorni e di cui Romeo aggiorna Gallo che a sua volta aggiorna Calamucci: i due da via Pattari avviseranno, passo dopo passo, Sbraccia. Il tutto però non va a buon fine. «I Motterlini procedono in modo deciso sul fronte della controversia giudiziali – scrive chi indaga – e manifestano anzi, tramite i loro legali, un atteggiamento di totale chiusura a qualsiasi ipotesi di compromesso». Verrà anche ingaggiato un nuovo mediatore. Ma i tentativi falliscono.

Di nuovo «Gallo deve comunicare a Sbraccia, che ha raggiunto lui e Calamucci, in Equalize, apposta per essere aggiornato sul fallimento della trattativa, e Sbraccia sembra rassegnarsi definitivamente, dicendo agli interlocutori: ”Lascia perdere... lui ha fatto il massimo che poteva fare. Evidentemente non fa parte della stessa parrocchia”», è appunto quanto si legge nell’ordinanza.

E per i pm non ci sono dubbi: «Le condotte che hanno caratterizzato la trattativa stragiudiziale, intercorsa tra Fenice e G&G, vanno ascritte a tutte le persone che vi hanno progressivamente preso parte, tra la prima e la seconda fase della mediazione, a cominciare da Sbraccia che è il primo mandante della mediazione, Gallo e Calamucci, che hanno individuato e incaricato il mediatore, e Romeo, che ha appunto svolto la funzione di mediatore. Per poi proseguire con i soggetti che si sono successivamente interessati alla vicenda, dando corso alla seconda e più incisiva fase della mediazione, nella quale l’intimidazione di tipo mafioso è stata più esplicita, e cioè Barbaro Pasquale, Barbaro Francesco, Baldo Francesco, Buccarelli Umberto, Trimboli Giuseppe e Cilisto Fulvio».

Le indagini intanto proseguono. E nuove ombre si addensano sulla centrale di via Pattari numero 6 a Milano.

