Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Christian Eriksen, il centrocampista della Danimarca e dell’Inter che ieri pomeriggio, al 43’ del primo tempo della sfida della sua nazionale contro la Finlandia valida per gli Europei 2021, ha avuto un malore in campo gettando nello sconforto i compagni di squadra e il mondo intero. Per fortuna, già ieri sera sono arrivate le prime rassicurazioni sulle condizioni del calciatore, che è stato ricoverato in ospedale dopo il lungo massaggio cardiaco ricevuto in campo ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Oggi, la Federazione danese su Twitter ha rilasciato un nuovo comunicato sul 29enne: «Questa mattina – si legge – abbiamo parlato a Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai compagni di squadra. Le sue condizioni sono stabili e continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto assistenza per questa situazione d'emergenza e continueranno ad esserci dopo l'incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i cordiali saluti a Christian Eriksen da parte di tifosi, giocatori, Famiglie Reali sia danesi che inglesi, associazioni internazionali, club ecc. Incoraggiamo tutti a mandare i loro saluti alla Federazione danese, dove faremo in modo che vengano trasmessi a Christian e alla sua famiglia».

Ieri sera qualche rassicurazione era arrivata anche dal mondo Inter, con l’amministratore delegato Beppe Marotta che, intervenendo ai microfoni della Rai, ha raccontato che Eriksen ha scritto un messaggio nella chat della squadra nerazzurra, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni. Nonostante il malore occorso al centrocampista, e dopo un lungo stop per i soccorsi e poi per capire – dopo il trasporto in ospedale – se il calciatore stesse meglio, i giocatori della Danimarca sono tornati in campo per portare a termine il match, su richiesta dello stesso Eriksen. Alla fine, tuttavia, è arrivata una sconfitta per 1-0 a favore della Finlandia, con tanto di rigore fallito dai danesi. La Danimarca ha cancellato l'allenamento in programma oggi e annullato tutte le attività media.

