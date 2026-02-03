Fatti

Erri De Luca: «A Torino una minoranza violenta, la destra la usa per colpire il dissenso»

Nello Trocchia
03 febbraio 2026 • 07:00

Lo scrittore commenta gli scontri alla manifestazione a sostegno di Askatasuna: «I centri sociali sono luoghi di democrazia dal basso. Il corteo di Torino è stata una forte espressione di questa democrazia e mi tengo il “bambino” della manifestazione, gettando via “l’acqua sporca” del seguito abusivo degli scontri»

Erri De Luca, partiamo subito dalle immagini della manifestazione di Torino. Uno spezzone di un video immortala un poliziotto inerme circondato e picchiato da un drappello di criminali. Cosa ha pensato? A prima vista non capisco come un agente inquadrato in un reparto di ordine pubblico si sia potuto trovare isolato. Poi constato che la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna si è svolta in modo pacifico e molto partecipato. Allora gli scontri successivi devono rispondere a ques

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.