Erri De Luca: «A Torino una minoranza violenta, la destra la usa per colpire il dissenso»

Lo scrittore commenta gli scontri alla manifestazione a sostegno di Askatasuna: «I centri sociali sono luoghi di democrazia dal basso. Il corteo di Torino è stata una forte espressione di questa democrazia e mi tengo il “bambino” della manifestazione, gettando via “l’acqua sporca” del seguito abusivo degli scontri»

Erri De Luca, partiamo subito dalle immagini della manifestazione di Torino. Uno spezzone di un video immortala un poliziotto inerme circondato e picchiato da un drappello di criminali. Cosa ha pensato? A prima vista non capisco come un agente inquadrato in un reparto di ordine pubblico si sia potuto trovare isolato. Poi constato che la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna si è svolta in modo pacifico e molto partecipato. Allora gli scontri successivi devono rispondere a ques