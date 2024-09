Una palazzina di due piani è crollata a Saviano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione sarebbe esplosa una bombola di gas gpl. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri, si scava a mani nude per trovare le persone rimaste seppellite sotto le macerie. Due fratellini di 6 e 4 anni sono stati ritrovati morti, estratti vivi, invece il papà e un bimbo di 2 anni. Il piccolo è stato portato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dov'è tuttora ricoverato. Il papà, in gravi condizioni, è al Cardarelli.



L’esplosione sarebbe avvenuta al primo piano, dove vive una persona anziana. Al primo piano, una famiglia composta da 5 persone. Mancano ancora all’appello la mamma dei bambini trovati morti e la donna che vive al piano di sopra. Secondo il racconto dei primi soccorritori si sentono voci di persone sotto le macerie.

Il crollo è avvenuto intorno alle 7 del mattino in via Tappia.

«Sembrava il botto di un aereo supersonico, ma abbiamo capito che era un crollo quando abbiamo visto levarsi una nuvola di polvere». È questa la testimonianza di una delle persone arrivate subito davanti alla palazzina crollata.

I vigili del fuoco stanno operando con squadre Urban search and rescue, addestrate per la ricerca di dispersi sotto le macerie, e con squadre di cinofili.

