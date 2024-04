Intorno alle 15 si è verificata un’esplosione in una centrale idroelettrica nel bacino di Suviana (Bo), sull’Appennino bolognese, a 30 metri di profondità. Secondo la prefettura al momento ci sono tre morti e tre ustionati, mentre altre sei persone risultano disperse. Sul posto per i soccorsi ci sono carabinieri e vigili del fuoco, che stanno incontrando difficoltà a entrare nella struttura. Sono stati mobilitati anche gli elisoccorsi, da Bologna e da Modena, per raggiungere il luogo dell’evento e trasportare i feriti in ospedale. Ancora ignote le cause dell’incidente.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni, l’esplosione è avvenuta a 30 metri di profondità, in una delle due centrali idroelettriche che regolano il bacino. Il rogo sarebbe scoppiato nei locali dei trasformatori. Secondo quanto riferito dal prefetto di Bologna, Attilio Visconti, alla centrale erano in corso lavori di manutenzione. La centrale idroelettrica di Bargi, nel Comune di Camugnano, è di proprietà dell’Enel. «I locali dove è avvenuta l’esplosione sono sommersi, c’è parecchio fumo», riferisce il comandante dei pompieri di Bologna Calogero Turturici. La diga di Suviana, la più potente dell’Emilia-Romagna, non sarebbe coinvolta, mentre, oltre alle ricerche, sono in corso anche le indagini per capire quanti operai erano coinvolti in quel momenti nei lavori.

«Pare sia scoppiato un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri di profondità», riferisce all’Ansa Marco Masinara, sindaco di Camugnano, uno dei due comuni bagnati dal bacino dove si è verificata l’esplosione. Che aggiunge: «Stavano facendo dei lavori alle turbine, dentro c’è il personale. Mi hanno riferito che stanno provando a entrare i vigili del fuoco ma stanno avendo difficoltà». Sul posto si stanno recando il prefetto di Bologna Attilio Visconti e il sindaco Matteo Lepore. «Stanno verificando cosa è successo, anche sul numero dei feriti e dei dispersi al momento non ci sono certezze». «Seguiamo con estrema preoccupazione le notizie provenienti da Suviana», scrive su X il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. «Sono in stretto contatto col sindaco di Camugnano. La vicepresidente Priolo sta raggiungendo il luogo dell'esplosione. Abbiamo attivato la Protezione civile, a disposizione dei Vigili del fuoco e delle Forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di salvataggio». Si è espresso anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: «Seguiamo con apprensione gli sviluppi della situazione».

