Il bilancio ufficiale al momento è di quattro morti e cinque feriti, tre i dispersi. I soccorritori: «Operazioni senza esito». La procura ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo. Al via il corteo dei sindacati a Bologna

A due giorni dall’esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana, sull’appennino bolognese, continuano le ricerche dei dispersi ma si abbassano drasticamente le probabilità di ritrovarli vivi. Oggi scenderanno in piazza i sindacati di Cgil e Uil, in Emilia Romagna lo sciopero è stato prolungato a otto ore. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore invita «i bolognesi ad aderire. C’è bisogno di una grande manifestazione per dire basta ai morti sul lavoro». La procura di Bologna ha aperto un’indagine contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo.

Trovato il corpo di un disperso al piano -9 della centrale elettrica I soccorritori hanno trovato il corpo di uno dei dispersi, si tratta della quarta vittima della strage della centrale idroelettrica di Bargi. Non si conoscono ancora le sue generalità. Il sindaco Matteo Lepore: «Governo e Enel facciano chiarezza» Durante la manifestazione, il sindaco della città, Matteo Lepore, si è rivolto al governo e a Enel «perché facciamo chiarezza. La storia di Bologna è piena di stragi sul lavoro, in cui lo Stato e anche alcune aziende partecipate non hanno fatto piena luce. Chiedo che stavolta lo Stato, Enel e le ditte appaltatrici collaborino subito e che rispondano alle domande dei sindacati». Bulgarelli (Cgil): «Questi sono morti di appalto» Il segretario della Cgil Bologna, Michele Bulgarelli, durante la manifestazione ha commentato: «Questo è il giorno della rabbia, dopo lo sgomento. Indegno che Enel power ieri sera abbia cercato di scaricare responsabilità e non abbia ancora reso noti contratti e appalti. Questi sono morti di appalto». ANSA Sciopero generale dei lavoratori. Oggi scendono in piazza a Bologna Cgil e Ui Il corteo dei lavoratori sfilerà per le strade di Bologna, da piazza XX settembre a piazza Maggiore, per dire basta alle morti sul lavoro. Sono presenti alla manifestazione le sigle sindacali di Cgil e Uil, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il cardinale Matteo Zuppi. Secondo le forze dell'ordine i manifestanti sono 1500, ma le persone continuano ad arrivare. Lo sciopero generale dei lavoratori è stato esteso a otto ore. Le ricerche dei dispersi proseguono al piano -10 della centrale I soccorritori hanno proseguito le ricerche dei dispersi durante la notte, scendendo fino al piano -10 della centrale idroelettrica di Suviana. Secondo il Resto del Carlino, i vigili del fuoco impiegati nelle ricerche sono 100.

© Riproduzione riservata