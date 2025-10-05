Chi va via e chi lotta ancora: tra gli espropriati del ponte sullo Stretto

Le voci di chi, con la costruzione dell’infrastruttura, potrebbe perdere tutto. «Non abbiamo un piano b». I cittadini a Messina e a Villa San Giovanni annunciano ricorsi. Il “nodo” su indennizzi e risarcimenti

La forchetta che affonda nei maccheroni corti, l’eruzione del fumo carico di aromi. Una fragranza di cannella e zucchero. Le sfilettature di prosciutto e poi il bianco dell’uovo che si scorgono a ogni boccone. A casa Ialacqua si pranza nel patio. La bella stagione che sta per finire lo permette. «Anche a Bologna parliamo di ponte. I nostri amici ci chiedono spesso cosa ne pensiamo», dice Giuseppe che, come suo fratello, è tornato per qualche giorno a Messina per far visita ai genitori, ma soprat