Santos Medina Familia, uno dei latitanti inseriti nella lista dei cento ricercati più pericolosi al mondo, è atterrato a Fiumicino questa mattina al termine di una lunga procedura di estradizione. Di origine domenicana, Santos Medina Familia era stato inserito nella lista dell’Interpol nel 2021 dopo essere sfuggito all’arresto chiesto dalla procura di Roma. L’uomo, però, è stato fermato nella Repubblica Dominicana nell’aprile del 2023 al termine di un’operazione di polizia a cui hanno collaborato la Direzione distrettuale antimafia, l’Interpol e la Direzione centrale servizi antidroga.

Il ricercato faceva parte di un’organizzazione dedita al narcotraffico con base a Roma, e con diverse ramificazione all’estero, dedita all’importazione di ingenti carichi di cocaina dalla Repubblica Domenicana. Il gruppo vantava anche la la vicinanza con realtà criminali legate alla ’ndrangheta nello scenario criminale capitolino.

Il poliziotto

L’organizzazione è stata smantellata nell’ottobre del 2017 quando 19 persone sono state colpite da misure cautelari. Nell’operazione sono stati sequestrati anche 500 chili di cocaina. Un ingente carico che proveniva dal paese sudamericano grazie a dei canali di uscita sicuri presso il porto di Cagliari e all’aeroporto di Milano Malpensa. La droga, infatti, arrivava in Italia nascosta all’interno di container commerciali.

Santos Medina Familia riusciva a garantire all’organizzazione enormi flussi di droga per via del suo ruolo come alto ufficiale della Policia national dominicana, che riusciva a reperire non soltanto grosse partite di cocaina per il gruppo con base a Roma, ma anche che il carico oltrepassasse i confini senza alcun rischio o pericoli, avvalendosi anche di complici delle diverse strutture aeroportuali.

© Riproduzione riservata