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Come si interpreta il presente? «Le sfide di Domani» è il nostro evento dal vivo a Milano, interamente dedicato all’attualità e alla cultura. Una due giorni in cui proveremo a riflettere sulle sfide di oggi e di domani. E a capire qualcosa in più sul presente, insieme. Sabato 9 e domenica 10 maggio saremo alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio n. 5. Insieme ai nostri ospiti parleremo di arte e cultura. Con panel e conversazioni per leggere il mondo. Se riuscite a venire, ci troverete lì. L’ingresso è gratuito. Altrimenti potrete seguirci anche in streaming.

Tra gli ospiti, Valeria Golino, Pif, Gad Lerner, Mario Calabresi, Giorgia Fumo, Ferdinando Cotugno, Pietro Grasso, Marco Damilano, Jonathan Bazzi, insieme a tanti altri. Tutti insieme a Milano per incontrare le lettrici e i lettori di Domani. L’idea di fondo è che i linguaggi della finzione non siano solo un’evasione. Letteratura, arte, moda, cinema, fumetto, poesia, stand up comedy: alla Fondazione daremo vita a un cabaret culturale nel cuore di Milano, un luogo in cui la finzione servirà a dire la verità, comprendere il presente e immaginare il domani. Dove la cultura smette di essere un patrimonio da conservare e diventa uno strumento per capire chi siamo e dove andiamo.

Ecco il programma, a cui ci si può registrare qui.

09 maggio

10.45 - 11.00 Saluti introduttivi. Antonio Campo Dall’Orto, Presidente CdA Editoriale Domani

e Emiliano Fittipaldi, Direttore Domani

11.00 - 11.45 Il maxi processo come romanzo nazionale. Pif e Pietro Grasso con Giovanni Tizian

11.45 - 12.00 Dalle nuove competenze all’apprendimento continuo: il ruolo della formazione oggi. Fabio Vaccarono, Group Executive Chairman di Multiversity SpA

12.00 - 12.45 Milano crea? Il fumetto e la città. Tito Faraci e Paolo Bacilieri con Michela Rossi (Sonno)

12.45 - 13.15 A mano armata. 1958. Via Osoppo, Milano. Live podcast Per questi motivi.

Giulia Merlo, con la partecipazione di Lorenzo Maragoni

15.00 - 15.45 Pessimismo della ragione e ottimismo della volontà. Gad Lerner e Walter Siti con Giulia Merlo

15.45 - 16.30 Dieci anni senza Umberto Eco. La Fondazione. La Biblioteca. Eco a Milano tra cultura ed editoria. Carlotta Eco e Riccardo Fedriga con Beppe Cottafavi

16.30 - 16.50 La posta del Bro. Lorenzo Maragoni

17.00 - 17.45 La Moda. Lo stato dell’arte. Maria Luisa Frisa e Nick Cerioni con Lisa Di Giuseppe

18.00 - 18.45 Come costruire un romanzo europeo. Il caso editoriale Le Perfezioni. Vincenzo Latronico e Camilla Dubini con Maria Tornielli

19.00 - 19.30 Giorgia Fumo live

10 maggio

10.00 - 10.45 Questa è letteratura. Che sia benedetta. Dario Ferrari con Antonio D’Orrico

10.45 - 11.30 Il senso della città. La città è di tutti. Ferdinando Cotugno e Jonathan Bazzi con Youssef Hassan Holgado

11.30 - 12.15 I due papi. Marco Damilano e Mario Calabresi con Nicola Imberti

12.15 - 13.00 In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso. Valeria Parrella e Giulia Pilotti con Marika Ikonomu

13.00 - 13.30 Fare cinema dalla letteratura. Valeria Golino con Emiliano Fittipaldi e Beppe Cottafavi

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