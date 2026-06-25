Ex galeotti, violenti e fascisti. Ecco la «feccia» di Vannacci

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Roberto Vannacci lo ha detto senza esitazione e tentennamenti: «Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo». Un’operazione, neanche originale, di marketing elettorale per portare a votare chi, sulla sponda più a destra, non ha una casa o non si riconosce più in Lega e Fratelli d’Italia. Ma uscendo dal linguaggio propagandistico l’operazione portata avanti dal generale ha l’ob