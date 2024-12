Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Lega di Serie A. Il commercialista maceratese, 66 anni, è stato eletto dall'assemblea dei 20 club della massima serie calcistica con 14 voti e subentra così a Lorenzo Casini. I sei presidenti di Serie A che non hanno appoggiato Simonelli hanno votato scheda bianca.

Nell’assemblea di oggi non andranno in scena invece le altre votazioni per le cariche ai vertici della Lega, dall'amministratore delegato fino ai consiglieri di Lega e quelli federali.

Il neo presidente ha ottenuto più voti degli ultimi due predecessori, visto che Paolo Dal Pino si era fermato a 12 preferenze e Lorenzo Casini a 11 (questo perché dalla terza votazione il quorum cala).

