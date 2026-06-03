Fabbrica bellica ad Anagni coi fondi europei: la politica è silente, i cittadini no

Nel 2025 la Knds Ammo Italy ha proposto un progetto per un sito industriale per la produzione di nitrogelatina. Il piano è andato avanti, anche grazie a un’amministrazione locale accomodante. Ma i residenti non ci stanno

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Secondo uno studio dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), nel periodo fra il 2021 e il 2025 l’Italia ha aumentato la propria esportazione di armi del 157 per cento rispetto al quadriennio precedente (2016-2020), aggiudicandosi il sesto posto nella classifica dei maggiori esportatori a livello mondiale. Al primo posto ci sarebbero gli Usa (42 per cento), poi la Francia (10), la Russia (7), la Germania e la Cina (6), e l’Italia, al 5 per cento. La produzione è distribuita