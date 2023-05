È iniziata la rivoluzione del governo Meloni in Rai. Dopo le dimissioni dell’ad Carlo Fuortes e la nomina di Roberto Sergio come suo successore, ora un altro volto noto della tv di stato lascia l’azienda. Fabio Fazio, storico conduttore di Che tempo che fa, andrà alla Warner Bros Discovery con un contratto quadriennale.

L’ufficialità viene da una nota della stessa società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul canale Nove dove debutterà già dal prossimo autunno. «Saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale», si legge nel comunicato della sua nuova azienda. Insieme a lui ci sarà anche Luciana Litizzetto.

«Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia», scrive l’azienda.

Il mancato rinnovo

Da settimane lo storico conduttore Rai non aveva più notizie riguardo al rinnovo del contratto scaduto lo scorso 15 marzo e prorogato di volta in volta dai vertici della società in attesa di prendere una decisione. Un suo eventuale addio era già nell’aria fin da quando il governo di Giorgia Meloni si è insidiato, viste le antipatie di alcuni membri della maggioranza, primo fra tutti Matteo Salvini. Il leader della Lega più volte ha attaccato Fabio Fazio durante i suoi comizi elettorali. «Da lui ho subito 123 attacchi», disse una volta il giornalista.

