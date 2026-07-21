Fakir e l’ambulanza senza medici né infermieri. «Carenza di personale e gestione al risparmio»

Anche il presidente del 118 conferma che Fakir «poteva essere salvato». Perché è stata inviata sul posto un’ambulanza di soli volontari? Due medici dell’emergenza urgenza dell’Emilia Romagna spiegano come funziona il sistema di presa in carico. Le scelte sono spesso dettate dal risparmio

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Lo avevamo scritto subito dopo aver parlato con medici e mediche dell’emergenza urgenza: «Fakir poteva essere salvato». Oggi, a confermarlo all’Ansa, è il presidente della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli. Il medico dice che «con grande probabilità, Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare: a fronte di un forte stato di agitazione psicomotoria, il medico avrebbe infatti potuto sedare il soggetto a sua stessa tutela e impedendo conseguenze più gravi». Balzanelli inoltre conferma c