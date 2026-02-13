cristiani con figli lgbtq+

«Nostro figlio è gay», i genitori cattolici fanno il loro coming out

La famiglia Seghi, con il padre Gian Paolo, la madre Beatrice Sarti, e i figli Lorenzo e Matteo, fa parte della rete \\\"Famiglie in cammino\\\"
Alessia Arcolaci
13 febbraio 2026 • 07:00

Una famiglia credente e praticante di fronte all’omosessualità del figlio. Una storia di fede e di libertà: «La nostra famiglia è la dimostrazione che esiste una Chiesa che accoglie» 

Quando rientra a casa, Gian Piero Seghi capisce subito che qualcosa non va. Sua moglie è seduta in cucina, lo sguardo basso: «È successo qualcosa di grave?», domanda. Beatrice Sarti con un filo di voce risponde: «Nostro figlio Lorenzo è gay». È settembre del 2017. Gian Piero resta in silenzio poi prende il telefono e scrive un messaggio: «Ti voglio bene». Lo invia a suo figlio. Oggi, mentre lo racconta, Gian Piero si commuove ancora. Beatrice e suo marito vivono a Bologna, hanno due figli di 26

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 