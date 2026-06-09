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I fantasmi della Sicilia e il mistero della scomparsa di De Mauro: il libro che fa discutere

Mauro De Mauro
Mauro De Mauro
Mauro De Mauro
Attilio Bolzoni
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09 giugno 2026 • 14:32

Ritratto di giovane fascista è il saggio di Mauro Canali sul giornalista de L’Ora sequestrato a Palermo nel 1970. Ancora oggi non conosciamo mandanti ed esecutori del delitto, le indagini si concentrarono «solo sulla mafia» e la pista nera del golpe Borghese non fu mai esplorata sino in fondo

Ci sono nomi dimenticati e nomi che non si possono dimenticare, ci sono segreti, ci sono patti che hanno segnato il destino della Sicilia. La spaventosa Palermo degli anni successivi, i delitti eccellenti, le stragi, Falcone e Borsellino, le trattative indicibili con lo Stato, è figlia della Palermo dove una sera di fine estate del 1970 è sparito per sempre Mauro De Mauro. Dietro alla sua morte ci sono i fantasmi della Sicilia che ritornano. Si può cominciare anche da come se n’è andato per cogl

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Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.