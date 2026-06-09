I fantasmi della Sicilia e il mistero della scomparsa di De Mauro: il libro che fa discutere

Ritratto di giovane fascista è il saggio di Mauro Canali sul giornalista de L’Ora sequestrato a Palermo nel 1970. Ancora oggi non conosciamo mandanti ed esecutori del delitto, le indagini si concentrarono «solo sulla mafia» e la pista nera del golpe Borghese non fu mai esplorata sino in fondo

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Ci sono nomi dimenticati e nomi che non si possono dimenticare, ci sono segreti, ci sono patti che hanno segnato il destino della Sicilia. La spaventosa Palermo degli anni successivi, i delitti eccellenti, le stragi, Falcone e Borsellino, le trattative indicibili con lo Stato, è figlia della Palermo dove una sera di fine estate del 1970 è sparito per sempre Mauro De Mauro. Dietro alla sua morte ci sono i fantasmi della Sicilia che ritornano. Si può cominciare anche da come se n’è andato per cogl