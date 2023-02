Il Festival 2023 in qualche modo resterà nella storia come un festival politico, anche se con un tema diverso ogni sera. Fedez collegato con Sanremo si è lanciato contro il governo, e la Rai, ha aggiunto, non era informata. La sua esibizione sul palco della Costa Smeralda collegata con l’Ariston si è conclusa con una rima polemica su Matteo Messina Denaro e la sua difesa di Rosa Chemical. Ma soprattutto ha stracciato la foto del viceministro alle infrastrutture e ai trasporti, Galeazzo Bignami, di Fratelli d’Italia, che aveva una svastica al braccio. E ha attaccato la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.

Bignami qualche anno fa aveva partecipato a una festa di addio al nubilato vestendosi da nazista: «Una goliardata», aveva commentato. Adesso il rapper torna all’attacco: «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler». Fedez dopo l’esibizione ha ricondiviso anche la foto di Bignami.

Ha scritto un freestyle per l'occasione: «Mi prendo tutte le responsabilità delle mie azioni, lo staff della trasmissione non sapeva nulla», ha detto alla fine.

L’aborto, ha detto Fedez dal palco citando parodisticamente la ministra, «purtroppo è un diritto». Dopo la visita inedita alla kermesse del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la prima serata, e la lettera (che sarà letta da Amadeus) di Volodymyr Zelensky prevista per sabato, il Festival si conferma specchio delle agitazioni dell’èra Meloni, a prescindere dai pretesti social e di auditel.

Mentre si continua a discutere della polemica del giorno, ovvero Blanco che ha preso a calci le rose sul palco dell’Ariston, alla fine si è esibito anche Rosa Chemical, il rapper accusato di porpagandare “il gender” dalla deputata di Fratelli d’Italia, Maddalena Morgante. Il cantante ha ringraziato Amadeus per averlo difeso e ha dedicato la canzone semplicemente a chi «si è sentito sbagliato o diverso».

