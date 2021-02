Ancora un nuovo femminicidio in Italia. Un uomo di 39 anni, Lorenzo Cattoni, ha ucciso la moglie, Debora Saltori, a Cortesano, frazione collinare di Trento. Cattoni, imprenditore agricolo, era già stato violento nei confronti della donna e per questo era stato allontanato da casa ed era agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori. Aveva ottenuto, però, dei permessi per uscire, e in particolare per lavorare i campi. Così, nel primo pomeriggio del 22 febbraio ha aggredito e ucciso a colpi di accetta la donna che nel frattempo aveva deciso di separarsi da lui. L'uomo ha poi tentato il suicidio ed è stato trasportato al Santa Chiara con un polmone perforato.

I precedenti

Cattoni era già stato ammonito due volte per violenza domestica, anche nei confronti di una precedente compagna. Secondo quanto dichiarato dagli inquirenti, pochi mesi fa era stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento perché negli ultimi quattro anni aveva più volte maltrattato fisicamente e psicologicamente sua moglie, Debora Saltori (madre di quattro bambini, di cui uno avuto con l'omicida) da cui si stava separando.

