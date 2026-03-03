Femministe di periferia, il gentile atto di rottura delle Avvolotadoras

«Ci siamo costituite come collettivo nell’anno in cui è morta Michela Murgia, la quale diceva: Abbiate il coraggio di essere impopolari», racconta Caterina. Formare un gruppo femminista in un piccolo paese come Sorgono comporta conseguenze relazionali e lavorative
Sorgono è un piccolo paese di 1400 persone nel centro della Sardegna. «Il nostro collettivo femminista nasce nella periferia della periferia». Avvolotadoras, il nome che hanno creato, potrebbe tradursi con scombussolatrici. L’esperienza prende forma nel 2023, quando, una delle fondatrici, Caterina Brundu, originaria della Maddalena, si trasferisce in paese. «Ero appena diventata mamma, avevo già un background femminista. Seguivo molto Michela Murgia, i cui insegnamenti mi hanno segnato la strada