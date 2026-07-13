Fenomeno Cimminella: dall’incontro con il boss alla scalata nella Rai

Il caso di Fabiola Cimminella, presentatrice Rai, che aveva una relazione con un uomo condannato in primo grado per aver favorito dei clan criminali. E con lui ha incontrato il boss albanese Elvis Demce

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«Su questa storia non voglio rispondere, sono cose che non mi riguardano. Il contratto con la Rai? Ho un programma su Rai radio live Napoli». Sono le parole di Fabiola Cimminella, tra le protagoniste della presentazione dei palinsesti 2026 della Rai al Teatro delle Muse di Ancona, su una pagina del suo passato. Andiamo con ordine. Cimminella ha seguito l’evento per Rai radio tutta italiana, il suo programma si intitola Napoli senza confini. Ma chi è Cimminella? Sui social si presenta come attric