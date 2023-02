Previsto che si arrivi fino alle due di notte, visto che canteranno tutti e 28 gli artisti in gara. Parte il televoto. Tra il monologo (criticato prima di essere pronunciato) di Paola Egonu , e il ritorno in veste di super ospiti dei Maneskin, anche oggi sono previste sorprese

Arriva la terza serata di Sanremo 2023, e la scaletta prevede che si arrivi fino alle due di notte visto che canteranno tutti e 28 gli artisti in gara. Tra il monologo (criticato prima di essere pronunciato) di Paola Egonu, la pallavolista che si dichiara «nera, immigrata, e fluida», e il ritorno in veste di super ospiti dei Maneskin, anche oggi sono previste sorprese. Per buona misura torna anche la vecchia gloria Massimo Ranieri e Sangiovanni canterà con Gianni Morandi Fatti mandare dalla mamma.

Alla fine ci sarà anche la classifica completa, con il famigerato voto del pubblico che infatti sarà annunciato all’inizio. Anna Oxa si è già lamentata dei giudizi della stampa, vedremo (fra svariate ore) se sarà ribaltata.

20:43 – APERTURA – Su sigla iniziale, ingresso dalle scale di Amadeus. e Gianni Morandi.

20:47– Lettura dei codici degli artisti in gara e lancio del televoto. Si prosegue con la presentazione delle prime cantanti in gara.

20:50 – Paola e Chiara, Furore

20:56 – Mara Sattei, Duemilaminuti

21:02 – Rosa Chemical, Made in Italy

21:08 – Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato

21:14 – Prima pubblicità

21:20 – Discesa Paola Egonu, a seguire lancio artista

21:23 – Levante, Vivo

21:29 – Tananai, Tango

21:35 – Lazza, Cenere

21:41 – Lda, Se poi domani

21:47– Madame, Il bene nel male

21:53 – Pubblicità

21:59 – Arrivano i Maneskin: medley I Wanna Be Your Slave, Zitti e buoni, ‘The loneliest, Gossip

22:14 – Collegamento Radio 2

22:16 – Ultimo, Alba

22:22 – Gianni Morandi e Sangiovanni cantano Fatti mandare dalla mamma

22:30 – Pubblicità

22:36 – Annalisa al Suzuki stage

22:42 – Elodie, Due

22:48 – Gag poltrone e sofà e Pubblicità

22:56 – Mr. Rain, Supereroi

23:02 – Giorgia, Parole dette male

23:09– Recall con i codici del televoto

23:11 – Discesa Paola Egonu e ballo con Gianni Morandi

23:17 – Colla Zio, Non mi va

23:23 – Marco Mengoni, Due vite

23:29 – Guè Pequeno live sulla Costa Smeralda

23:30– Pubblicità

23:33 – Guè Pequeno live sulla Costa Smeralda

23:39– Colapesce e Dimartino, Splash

23:45 – Monologo Paola Egonu

23:54 – Pubblicità

23:58 – Coma_Cose, L’addio

00:04 – Spot Liguria

00:05 – Leo Gassman, Terzo Cuore

00:11 – Cugini di campagna, Lettera 22

00:17 – Olly, Polvere

00:23 – Pubblicità

00:29 – Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima)

00:35 – Articolo 31, Un bel viaggio

00:41 – Massimo Ranieri e Rocio Muñoz Morales, prima canteranno e dopo parleranno della fiction di lei

00:50 – Pubblicità

00:56 – Omaggio a Burt Bacharach sulle note di I say a little prayer

00:57 – Ariete, Mare di guai

01:03 – Sethu, Cause perse

01:09 – Alessandro Siani: monologo e lancio film

01:19 – Terza discesa Paola Egonu con pallone

01:22– Shari, Egoista

01:28 – gIANMARIA, Mostro

01:34 – Modà, Lasciami

01:40 – Will, Stupido

01:46 – STOP AL TELEVOTO

01:47 – Pubblicità

01:53 – Classifica generale

01:57 – Collegamento con Fiorello

02:00 – FINE PUNTATA

