Il testo della canzone di Tananai assume un significato molto più ampio guardando il video pubblicato su Youtube. La clip si apre con una dedica a Olga, Liza e Maxim e alle loro storie stravolte dalla guerra in Ucraina

Dopo le prime due serate del festival di Sanremo del 2023 si sono esibiti tutti i 28 artisti in gara. Non ci sono più segreti e le canzoni sono pubblicate su tutti i più noti servizi streaming musicali. Diversi anche i video apparsi sui canali Youtube degli artisti, tra tutti spicca quello di Tananai che a Sanremo ha presentato la canzone Tango.

Il testo della canzone di Tananai assume un significato molto più ampio e completo guardando il video pubblicato sulla nota piattaforma.

Il video

La clip è diretta da Olmo Parenti per la produzione di A thing by e si apre con una dedica a Olga, Liza e Maxim. Tre nomi di cittadini ucraini le cui vite sono state stravolte dalla guerra.

Tango racconta una storia d’amore di una coppia (Olga e Maxim) e della loro figlia Liza, che si ritrova a fare i conti con l’invasione russa dell’Ucraina. Se nei primi secondi del video i due fidanzati hanno una vita normale scandita da viaggi e dalla quotidianità nella città Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, questa cambia radicalmente quando Maxim viene mandato al fronte per combattere.

Olga e Liza, invece, riescono ad arrivare in Italia il 28 marzo del 2022, a circa un mese dall’inizio della guerra. Dopo aver trascorso un periodo di una struttura di accoglienza, hanno trovato sistemazione a Milano. Il video racconta anche la quotidianità della guerra e la vita dei profughi che sono stati costretti a lasciare il loro paese. La storia di Olga, Liza e Maxim non è l’unica, come loro ce ne sono a migliaia di famiglie che sono state separate dal conflitto.

La clip si conclude con un video girato da Maxim direttamente dal fronte che racconta di trovarsi a -12 gradi. «Mi sta scaldando il tuo amore...e il tè. Va tutto bene», dice.

La spiegazione

«Ero impegnato nella scrittura di “Tango” quando mi è stata raccontata da amici la storia di Olga e Maxim e sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti. L’obiettivo della mia musica è sempre stato quello di arrivare a più persone possibili e mi sembrava giusto, visto il tema della canzone, dare voce e immagini alla testimonianza di questi due ragazzi ucraini, rappresentando una delle tipologie di relazione a distanza, quella a cui non penseremmo mai: la separazione forzata a causa di una guerra», ha detto Tananai in un’intervista, spiegando la scelta del testo e del video.

© Riproduzione riservata