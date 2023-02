Ormai chiunque conosce Tananai, il cantante che ha fatto del 2022 l’anno di svolta della sua carriera: ha trovato la fama arrivando ultimo alla settanduesima edizione del festival, dove quest’anno cercherà di rifarsi con Tango. Adesso torna sul palco di Sanremo 2023, come artista più scelto del FantaSanremo, il gioco in cui gli artisti sono quotati con i “baudi” e si vince unendo classifica e particolarità della performance (ma dire “FantaSanremo” sul palco, visto che l’anno scorso era stato troppo ripetuto, quest’anno sarà un malus).

LA STORIA

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Remusino, nasce a Milano, ma cresce a Cologno Monzese. Viene dal mondo della musica elettronica e della produzione, e inizia la sua carriera sotto il nome di Not For Us, pubblicando il suo primo singolo A Diamond nel 2015, e il suo primo album, To Discover and Forget, nel 2017. Quest’ultimo esce sotto Universal Music Italia, che decide di cambiare volto alla sua carriera, rendendolo il Tananai che conosciamo oggi. Nel 2018 pubblica Volersi male, il primo singolo del nuovo progetto, seguito nel 2020 dal pezzo Giugno, che anticipa il primo EP Giugno, uscito nel febbraio dello stesso anno. Nel 2021 esce la sua prima canzone che davvero ottiene successo, ossia Baby Goddamn. Proprio in quell’anno, Tananai partecipa a Sanremo giovani con il brano Esagerata, e riesce a classificarsi secondo, così da arrivare a gareggiare tra i big della settanduesima edizione. La sua partecipazione a Sanremo 2022, con il brano Sesso occasionale, si conclude con un posizionamento al fondo della classifica.

Ma nello stesso anno Tananai riesce poi a portare avanti un tour di estremo successo, tanto che i suoi due brani Sesso occasionale e Baby Goddamn vengono certificati d’oro. Nell’estate 2022 collabora con Fedez e Mara Sattei (anche lei in gara a Sanremo quest’anno) al brano La dolce vita, mentre a ottobre pubblica finalmente il suo primo album, Rave, eclissi.

Tango

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

© Riproduzione riservata