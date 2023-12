Grandi ritorni ed ex vincitori torneranno in gara per il prossimo 2024 nel palco dell’Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Per Amadeus sarà il suo ultimo festival

L’annuncio dei 27 big in gara al prossimo festival di Sanremo è arrivato direttamente da parte del direttore artistico Amadeus durante il Tg1 delle 13:30.

Quest’anno i concorrenti sono aumentati da 23 a 27 e tra questi ci sono: Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D’Amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga & Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo; Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama; Rose Villain; Mahmood; Loredana Berté; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; Ricchi e Poveri.

Grandi ritorni ed ex vincitori torneranno in gara per il prossimo 2024 nel palco dell’Ariston di Sanremo da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Il totale dei concorrenti sarà 30: gli ultimi tre artisti si conosceranno dopo la gara di Sanremo Giovani, in programma il 19 dicembre in diretta su Rai1.

Amadeus ha annunciato che questo sarà il suo ultimo festival come direttore artistico.

I co-conduttori

Al fianco del conduttore e direttore artistico, nel ruolo di co-conduttori, ci saranno Marco Mengoni (nella prima serata del Festival, il martedì) Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (giovedì), Lorella Cuccarini (venerdì) e Fiorello (per la finale di sabato).

© Riproduzione riservata