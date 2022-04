Agli indagati, residenti tra Reggio Calabria, Roma, Milano, Latina, Agrigento e Trani, sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, falsi e autoriciclaggio. Una delle promotrici dell’associazione è anche indagata anche per appropriazione indebita poiché, in qualità di rappresentante legale di un sindacato di Condofuri (Reggio Calabria), si sarebbe appropriata di circa 300mila euro depositati sul conto corrente dell'organizzazione sindacale, mediante prelievi e bonifici su conti correnti propri o dei familiari.