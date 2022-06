Sarà in programma a Roma dal 22 al 25 giugno al Giardino Galafati in via del Pigneto 172. Quattro giornate organizzate dal Centro di giornalismo permanente di approfondimento, dibattiti e workshop gratuiti su criminalità organizzata, conflitti, sfruttamento del lavoro e della terra, violenza di genere, carceri e migrazioni